شكرا لقرائتكم خبر عن شريف رمزى يحتفل بعيد ميلاده ورأس السنة فى العزل المنزلى: عمرى ما كان يخطر على بالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفنان شريف رمزى، بعيد ميلاده ورأس السنة فى منزله، مشيرا إلى أنه لم يكن يخطر بذهنه قضاء يوم رأس السنة فى عزل منزلى ، متمنيا السلامة لجميع متابعيه، حيث كان قد أصيب بكورونا.

وكتب شريف رمزى، عبر حسابه بموقع انستجرام:" عمري ما كان يخطر علي بالي إني حيعدي عليا اليوم اللي أبقي بقضي في عيد ميلادي و رأس السنة عيان و في حجر منزلي الحمد لله علي كل شيء و كل سنة و كلكوا طيبين و خللي بالكم من نفسكم".



شريف رمزى

ونشرت ريهام أيمن زوجة شريف رمزى، عبر حسابها بموقع انستجرام، قائلة:"سنة جديدة سعيدة حبيبى شريف.. سنبدأ فصلاً جديدًا من حياتنا في هذا العام الجديد ... قد يمر هذا العام دون أي قلق"، وكانت فى فيديو سابق أهدته كرسى هزاز.

وكان طمأن الفنان شريف رمزى، جمهوره بعد إصابته بفيروس كورونا، قائلا: فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه أجرى مسحة كورونا وثبتت إيجابيتها، حيث يعانى من أعراض، ولكن خفيفة، ويشكر ربنا على كل شىء وحاليا حالته مستقرة.

وأضاف شريف رمزى:" بنصح الجميع الحفاظ على صحتهم وتجنب التجمعات، التى تؤدي إلى الإصابة بالفيروس، وحاليا أعزل نفسى فى المنزل، وأتمنى من الجميع الدعاء".

يشار إلى أن الفنان شريف رمزى، أعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث نشر عبر خاصية الاستورى على حسابه الشخصى بموقع "انستجرام"، قائلاً: "الحمد لله على كل شيء عملت المسحة وطلعت إيجابية، إللى اتعامل معايا الفترة إللى فاتت يخلى باله".