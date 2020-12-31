شكرا لقرائتكم خبر عن آسر ياسين: خيرى بشارة علمنى أمتى أقول لأ.. وأول واحد قولتهاله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان أسر ياسين: "أولادى طهر وأمين واخدين بالهم من البيبى الجديد "زين"، ولم أطلق عليهم أى أسماء على أسماء أحد، كل الأحداث التي مرت في 2020 كانت أكثر الخبطات التي تعرضت لها هي تعب والدى".

وأضاف، خلال لقائه في حوار خاص ببرنامج يحدث في مصر مع الإعلامى شريف عامر: هناك 3 معلمين أساسين في حياتى فؤاد يس جدى ووالدى وخيرى بشارة، وهو أول واحد نورلى الطريق وراهن عليا في مشوارى، وورانى أدوات الفنان وأنا جاى من خلفية هندسية وجدى راجل عسكرى فمجال مختلف خالص، وعيلتى من أمى كانوا دكاترة، والأستاذ خيرى هو من تبنانى وعملت وأنا صغير قلب حبيبة مع سهير البابلى.

وتابع: خيرى بشارة ثقفنى ووجهنى وامتدت العلاقة، وهو أول واحد قالى أنت لازم تعرف أمتى تقول لأ، وأول واحد قولتله هو لأ علشان عمل، وأتعصب وأتضايق عليا وكلمنى قالى أنت إزاى تقولى لأ؟! قولتله أنت اللى علمتنى، وقالى تعالى وقالى خلاص ما فيش مشكلة ووقتها احترمته جدا مع أنى كنت متضايق إنى عصبته.

قال الفنان أسر ياسين: "مع أن الناس خايفة أنك تفكر في العين.. لو أنا مثال جيد هل ده هيحمينى من العين، وعمر أولادى ما هيبقى عندهم 6 سنوات و4 سنوات وهيخرجوا معايا تانى على الريد كاربت.. لكنها ستبقى ذكرى جيدة لأطفالى والعيلة".

وأضاف، أولادى كسفونى جدا بعد ظهورهم على الريد كاربت، وقالولى هي دى الريد كاربت، إحنا عملنا بروفات كثيرة جدا على المشى على الريد كاربت، وكنت بشوف هل هيلتزموا ولا لأ، والحمد لله الأمور عدت على خير.

قال الفنان آسر ياسين: "أنا وأخويا إسلام يس أخويا وصاحبى كان هذه السنة بداية أنه يسافر مع عيلته إلى فرنسا، فكانت بداية مختلفة لأن الظهر بتاعى مش موجود، وبدانا نتأقلم وبعدها ظهرت كورونا، ووالدى تعب شوية وهو رشيق وصحته كويسة، وكمان زوجتى كانت حامل في الطفل الثالث، وكنا خايفين ما نلاقيش مكان في المستشفيات، ولجأنا أن تلد في أمريكا، وقعدت عند أخويا محمود خضر".

وأضاف آسر ياسين، خلال لقائه ببرنامج يحدث في مصر مع الإعلامى شريف عامر: كانت الظروف صعبة ومراتى كانت وحدها وكان لهم مؤن معينة في الأسبوع وكان لازم أخد بالى من أولادى في هذه الفترة لأن والدتهم غير موجودة، لكن أخويا مراته وأولاده رجعوا في نفس الوقت.