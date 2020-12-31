شكرا لقرائتكم خبر عن هنا عاش.. وفاء صادق تعبر عن فرحتها بوضع لافتة توثق إقامة والدها المخرج الراحل "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة وفاء صادق، عن مشاعرها المختلطة ما بين الفرحة والشجن، بعدما قامت محافظة القاهرة والجهاز القومى للتنسيق الحضارى بوزارة الثقافة، بوضع "لافتة هنا عاش" التى توثق إقامة والدها المخرج الراحل عادل صادق، الذى ولد يوم 25 أبريل عام 1934 وتوفى يوم 29 مارس عام 2017.

ونشرت وفاء، عبر حسابها على فيسبوك، صورة اللافتة بعد تركيبها على جدران مقر الإقامة فى منطقة المنيل، أتبعتها قائلة: "أسعد لحظة فى 2020 وختامها مسك، هنا عاش المخرج عادل صادق، شكرا وزارة الثقافة ومعالى الوزيرة الفنانة إيناس عبد الدايم".

وأضافت وفاء: "عندى أحاسيس كتير ما بين الفرحة والشجن، بحبك يا بابا، وحشتنى أوى، كل سنه وأنت طيب وحبيبىى، نسألكم الدعاء والفاتحة".





يذكر أن المخرج عادل صادق، حصل على البكالوريوس فى الإخراج السينمائى والتلفزيونى من جامعة جنوب كاليفورنيا بالولايات المتحدة، ثم عمل كمساعد مخرج مع رمسيس نجيب، التحق بالتلفزيون عند إنشائه، وعمل كمراقب عام لأفلام التلفزيون، من أبرز أعماله (الغفران، آسف لا يوجد حل، ينابيع النهر)، تزوج فى عام 1969 من الممثلة الفلسطينية التى تعمل فى الفن الخليجى أسمهان توفيق، ولديه ابنته منها الممثلة وفاء صادق وبعدها تطلقا.





وكان المخرج الراحل عادل صادق، يمارس أيضا كتابة القصص التليفزيونية والسيناريوهات السينمائية، فكتب ما يزيد على 8 أعمال من أهمها "ليه يا دنيا ليه" وإعادة تقديم رواية "شيء من الخوف" كمسلسل قام بكتابة السيناريو والحوار له، وقام ببطولته حمدى غيث وعبد الرحمن أبو زهرة وروجينا ووفاء صادق وعزت أبو عوف وخليل مرسى.