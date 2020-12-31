شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى حجاج: سعيد بنجاح «أبويا قالي زمان».. واستعد لمشروعين فى 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ المطرب مصطفى حجاج، الأمة العربية بالعام الجديد 2021، معربًا عن تمنيانته بأن يكون العام الجديد عامًا سعيدًا على الأمة العربية والإسلامية، ووجه رسالة إلى جمهوره قائلاً: "حبوا الأيام وتفاءلوا".

وأضاف خلال لقاءه ببرنامج مساء dmc، مع الإعلامي رامي رضوان، أنه بدأ مشواره الغنائي منذ 10 سنوات في الأفراح الشعبية، معربًا عن سعادته بالنجاح الذي حققه مؤخراً في أغنيته الجديدة "أبويا قالي زمان"، والذي تعاون فيها مع المطرب الشعبي رضا البحراوي، والتي تم تصويرها في أحد الأحياء الشعبية بالقاهرة.

وأوضح "حجاج" أنه يستعد لمشروعين فنيين جديدين مع المنتج هاني محروس في العام الجديد 2021، ورفض الإفصاح عن أي تفاصيل تخص المشاريع، متمنياً أن ينالوا إعجاب الجمهور.