شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال لتليفزيون الخليج 365: خلافى مع حمو بيكا مش مجرد ركوب تريند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عمر كمال أنه سيطرح قريبا أغنية جديدة برفقة المطرب أحمد شيبة، كما كشف عن تحضيره لفيلم سينمائى جديد خلال الفترة المقبلة يجمعه بحمو بيكا قائلا: "أنا وحمو داخلين فيلم جديد اسمه (ديك العياط)، ومعانا النجوم بيومي فؤاد ونضال الشافي، وهنصور الفيلم خلال الأيام المقبلة"، كما أشار كمال إلى أنه بدأ الغناء منذ فترة كبيرة لكنه لم يشتهر إلا بعد تقديم أغانى المهرجانات.

وأعلن عمر كمال، خلال لقائه فى تليفزيون ”الخليج 365” مع الزميل جمال عبد الناصر احتفالاً برأس السنة، أنه يعد هناك خلاف بينه وبين حمو بيكا، وأنهما تصالحا لكن لم يعلنا عن التصالح حتى لا يقال إنهما يختلفان بين والوقت والآخر ثم يتصالحان لركوب التريند، وأضاف: "حمو شخص طيب جدا وأنا بحبه جدا بس هو عنده مشكلة لما يكون زعلان من حد ممكن يطلع لايف ويشتكى لمصر كلها يعنى اللى فى قلبه على لسانه".

وعن تقارب صوته مع محمد فؤاد قال عمر كمال: "مدرسة محمد فؤاد كانت الأقرب لكل الطبقات وكل الناس بتحبه، عشان كدة فى بداية مشوارى اتأثرت كثيراً بألحان محمد فؤاد، وعلشان ماحدش يقول إنى بقلده اتجهت لغناء المهرجانات، وهذه المقارنة كانت سببا أساسيا إني أتجه لغناء المهرجان والحمد الله نجحت فيها".

كما تحدث كمال عن رأي والدته في الأغاني التي يقدمها قائلا: "أمي حافظة القرآن كله فشايفة إن الغنا حرام، هى من جواها مش راضية أوى بس أنا مش بعمل حاجة حرام أنا بحاول أبسط الناس".

وأشار كمال إلى أن أغنية "بيت الجيران" غيرت خريطة الأغانى فى مصر، حيث قدمت الأغنية كلمات غير التقليدية، وأضاف أنه لا يوجد خلاف بينه وبين حسن شاكوش وأنه كل ما يكون هناك عمل مناسب يجمعها سيكونان معا.