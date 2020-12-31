شكرا لقرائتكم خبر عن بيومى فؤاد يكشف مواقف كوميدية عن ذكرياته فى رأس السنة وحكايته مع الهنود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان بيومى فؤاد عن كواليس فيلم "جحيم فى الهند": قائلا فى سخرية، "التصوير استمر لاكثر من 20 يوما هناك، واتعاديت منهم، وبقيت أحرك رأسى مثلهم، لأن حركة الرأس تعبر عن الترحيب فى ثقافتهم".

وتابع فؤاد متحدثا عن ذكرياته في رأس السنة خلال لقائه فى برنامج الحياى اليوم الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل والإعلامي محمد مصطفى شردى، قائلا، "كنت بحب أروح المسرح وأنزل وسط البلد مع شلة الكلية"، معقبا "مرة كنا فى رأس السنة وكنا فى مسرح الكلية ولمينا فلوس واشترينا سندوتشات برجر، لأن بحب فى ليلة رأس السنة أكل تيك واى.. وبيتزا وبرجر وسندوتشات".

وتابع فواد، إن المسرح في مصر لا يعد مركزا للشهرة، وكل مسرحية جديدة بيبقى معاها توتر وخوف، والتوتر بيبقى أكثر عند الكوميديان من الفنان العادى، ولو كان رد فعل الناس على الكوميديا المقدمة غير متوقع بتبقى ليلة طين".

وقام الفنان بيومي فؤاد بتهنئة جمهوره ومتابعيه بالعام الجديد قائلاً:" أتمنى أن تكون 2021 أفضل من 2020، أفضل على الأمة كلها، وعلى مصر الحبيبة، وعلينا نحن كفانين واللي ملحقش يعمل حاجة في 2020 ربنا يحقق له أحلامه في 2021"