شكرا لقرائتكم خبر عن آسر ياسين: أولادى كسفونى بعد ظهورهم على الريد كاربت.. وسألونى: هى دى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان أسر ياسين تعليقا على ظهور أبنائه معه على الريد كاربت فى مهرجان القاهرة السنمائى: "مع أن الناس خايفة أنك تفكر في العين.. لو أنا مثال جيد هل ده هيحمينى من العين، وعمر أولادى ما هيبقى عندهم 6 سنوات و4 سنوات وهيخرجوا معايا تانى على الريد كاربت.. لكنها ستبقى ذكرى جيدة لأطفالى والعيلة".

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج يحدث في مصر مع الإعلامى شريف عامر: أولادى كسفونى جدا بعد ظهورهم على الريد كاربت، وقالولى هي دى الريد كاربت، إحنا عملنا بروفات كثيرة جدا على المشى على الريد كاربت، وكنت بشوف هل هيلتزموا ولا لأ، والحمد لله الأمور عدت على خير.

وأوضح الفنان آسر ياسين: "أنا وأخويا إسلام يس أخويا وصاحبى كان هذه السنة بداية أنه يسافر مع عيلته إلى فرنسا، فكانت بداية مختلفة لأن الظهر بتاعى مش موجود، وبدانا نتأقلم وبعدها ظهرت كورونا، ووالدى تعب شوية وهو رشيق وصحته كويسة، وكمان زوجتى كانت حامل في الطفل الثالث، وكنا خايفين ما نلاقيش مكان في المستشفيات، ولجأنا أن تلد في أمريكا، وقعدت عند أخويا محمود خضر".

وتابع آسر ياسين: كانت الظروف صعبة ومراتى كانت وحدها وكان لهم مؤن معينة في الأسبوع وكان لازم أخد بالى من أولادى في هذه الفترة لأن والدتهم غير موجودة، لكن أخويا مراته وأولاده رجعوا في نفس الوقت.

وكان ظهر النجم آسر ياسين، من خلال حسابه على موقع انستجرام، نتصف الشهر الجارى، حيث ظهر خلال الصورة وهو برفقة زوجته، كما تميز بلوك فيلمه الجديد الشايب، الذى سبق وروج له بافتتاحية مهرجان القاهرة السينمائى، ليعلق على الصورة : "الشايب والجميلة".

وفاجأ النجم آسر ياسين متابعيه فى وقت سابق حينما ظهر بفاعليات افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى وهو بلوك فيلمه الجديد "الشايب"، حيث ظهر على الريد كاربت بنفس اللوك، مما دفع الكثيرون للتوقع بأن الفيلم سيعرض خلال العام المقبل، ولكن آسر ياسين أشار مؤخراً من خلال حسابه على موقع انستجرام أن الفيلم قد يعرض عام 2022، حيث نشر صورة من ظهوره بالأمس، وعلق عليها بكتابة اسم الفيلم "الشايب"، ومعه 2022.