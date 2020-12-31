شكرا لقرائتكم خبر عن آسر ياسين: 2020 كانت سنة صعبة ومراتى سافرت أمريكا للولادة بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان آسر ياسين: "أنا وأخويا إسلام يس أخويا وصاحبى كان هذه السنة بداية أنه يسافر مع عيلته إلى فرنسا، فكانت بداية مختلفة لأن الظهر بتاعى مش موجود، وبدانا نتأقلم وبعدها ظهرت كورونا، ووالدى تعب شوية وهو رشيق وصحته كويسة، وكمان زوجتى كانت حامل في الطفل الثالث، وكنا خايفين ما نلاقيش مكان في المستشفيات، ولجأنا أن تلد في أمريكا، وقعدت عند أخويا محمود خضر".

وأضاف آسر ياسين، خلال لقائه ببرنامج يحدث في مصر مع الإعلامى شريف عامر: كانت الظروف صعبة ومراتى كانت وحدها وكان لهم مؤن معينة في الأسبوع وكان لازم أخد بالى من أولادى في هذه الفترة لأن والدتهم غير موجودة، لكن أخويا مراته وأولاده رجعوا في نفس الوقت.

وكان ظهر النجم آسر ياسين، من خلال حسابه على موقع انستجرام، نتصف الشهر الجارى، حيث ظهر خلال الصورة وهو برفقة زوجته، كما تميز بلوك فيلمه الجديد الشايب، الذى سبق وروج له بافتتاحية مهرجان القاهرة السينمائى، ليعلق على الصورة : "الشايب والجميلة".

وفاجأ النجم آسر ياسين متابعيه فى وقت سابق حينما ظهر بفاعليات افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى وهو بلوك فيلمه الجديد "الشايب"، حيث ظهر على الريد كاربت بنفس اللوك، مما دفع الكثيرون للتوقع بأن الفيلم سيعرض خلال العام المقبل، ولكن آسر ياسين أشار مؤخراً من خلال حسابه على موقع انستجرام أن الفيلم قد يعرض عام 2022، حيث نشر صورة من ظهوره بالأمس، وعلق عليها بكتابة اسم الفيلم "الشايب"، ومعه 2022.