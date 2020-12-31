شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر يؤكد طرح أغنيته الجديدة "كيف بتنسى" الساعة 12 مع بداية 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أمير الغناء العربى هانى شاكر، نقيب الموسيقيين، أنه سوف يطرح أحدث أغانيه "كيف بتنسى"، مع دقات الساعة الثانية عشرة ومع دقات ساعات العام الجديد وبالتزامن مع احتفالات رأس السنة، التى يؤديها باللهجة اللبنانية، وهى من كلمات نادين الأسعد، ألحان وليد توفيق، ، توزيع باسم منير، إخراج هنا حافظ.



هانى شاكر

وكتب أمير الغناء العربى، عبر حسابه على انستجرام: "موعدنا الساعة 12 مع بداية العام الجديد، كيف بتنسى، جديد هانى شاكر، استنونا على قناتى على اليوتيوب".



هانى شاكر

كان النجم هانى شاكر تحدث عن كواليس علاقته بالعندليب عبد الحليم حافظ، قائلا: "أول ما طلعت اتقال شائعات كتير إن فى منافسة بينى وبين عبد الحليم، أنا ماكنش ليا علاقة بالموضوع ده، أكيد مافيش منافسة، ولما قابلته قولتله أنا عمرى ما أقول الكلام ده استحالة أفكر أحارب قيمة كبيرة زيك أنا مين أصلا.. عبد الحليم وصوته قيمة كبيرة فاستحالة يتقال إنى طالع عشان أحاول العندليب".

كما كشف المطرب هانى شاكر أنه كان يحاول التركيز على الأغانى الدرامية، والتى كان لها دور كبير فى صناعة نجوميته، بعدما شعر أن الجمهور يطالبه بهذا النوع من الأغانى، وذلك فى تصريحات له خلال برنامج " كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدى على قناة On .