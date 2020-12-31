تركي آل الشيخ لمتابعيه: أتمنى لكم سنة خالية من الأوجاع والأحزان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرص المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، على تهنئة الجمهور ومتابعي حسابه الرسمي على موقع "تويتر" بالعام الجديد.

وغرّد تركي "اليوم الخميس هو يوم النهايات، نهاية أسبوع ونهاية شهر ونهاية سنة.. اللهم اجعلها نهاية كل ألم وحزن وهم وضيق".

وتابع "ونسأل الله أن يجعل سنة 2021 سنة فرح وسعادة وتحقيق كل الأمنيات للجميع، أتمنى لكم سنة خالية من الأوجاع والأحزان، سنة خير وبركة وحب وتسامح ونجاح إن شاء الله".

ورد على تهنئته عدد كبير من أهل الفن، بينهم الفنانة أنغام، والتي علقت "آمين يا رب"، وكتب الشاعر تامر حسين "آمين.. وسنة خير علينا جميعا"، وكتب الشاعر أمير طعيمة والملحن عمرو مصطفى "آمين يا رب"، وعلق السيناريست والشاعر أيمن بهجت قمر "يا رب سنة سعيدة وخير علينا جميعًا"، أما الشاعر خالد تاج الدين فكتب "آمين وكل سنة واحنا كلنا بخير وصحة وستر".