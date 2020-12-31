إيهاب توفيق: يا رب 2021 تبقى كلها حب وأحلى من اللي قبلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

هنأ الفنان إيهاب توفيق جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، بمناسبة العام الجديد.

ونشر إيهاب فيديو جديد، قال فيه "كل سنة وأنتم طيبين ويا رب تبقى سنة سعيدة جديدة، كلها خير وبركة وسعادة عليكم جميعا، يا رب 2021 تبقى أحلى من اللي قبلها كلها حب وسعادة وربنا يحقق لنا كل اللي بتمناه".

إيهاب توفيق حقق نجاحًا كبيرًا في التسعينيات ومطلع الألفية الجديدة، وقدم عشرات الأغاني التي تعاون فيها مع كبار الشعراء والملحنين، بينها "مالهومش في الطيب"، "تترجى فيا".