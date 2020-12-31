إيرادات الأربعاء.. "ريما" الأول و"حظر تجول" في المركز الرابع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تشهد دور العرض السينمائي، منافسة 9 أفلام على إيرادات شباك التذاكر، وهي: "ريما"، "عفريت ترانزيت"، "الصندوق الأسود"، "الخطة العايمة"، "توأم روحي"، "زنزانة 7"، و"الغسالة"، و"خان تيولا"، وحققت الأعمال التسعة مجتمعة أمس الأربعاء 30 ديسمبر، إيرادات قُدرت بـ192 ألفا و878 جنيها، موزعة على النحو التالي..

ريما

نجح فيلم "ريما" في الحصول على المركز الأول، ليتصدر شباك التذاكر، بعد تحقيقه 45 ألفا و422 جنيها.

"ريما" بطولة الطفلة ريم عبدالقادر، مايا نصري، محمد ثروت، إيهاب فهمي.

الخطة العايمة

وحصل على المركز الثاني فيلم "الخطة العايمة" بعد تحقيقه 38 ألفا و912 جنيها.

الفيلم تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، بطولة علي ربيع، غادة عادل، محمد عبدالرحمن وعمرو عبدالجليل.

الصندوق الأسود

احتل فيلم "الصندوق الأسود" المركز الثالث، محققًا 31 ألفا و29 جنيها.

"الصندوق الأسود" من إخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان، وبطولة منى زكي، محمد فراج، مصطفى خاطر وشريف سلامة. إنتاج أفلام مصر العالمية، سينرجي ونيو سينشري.

حظر تجول

في المركز الرابع يأتي فيلم "حظر تجول"، وحقق 26 ألفًا و858 جنيهًا.

"حظر تجول" تأليف وإخراج أمير رمسيٍس، بطولة إلهام شاهين، أمينة خليل، كامل الباشا، أحمد مجدي.

صابر وراضي

وفاز بالمركز الخامس فيلم "صابر وراضي"، بعد تحقيقه 22 ألفًا و531 جنيهًا.

"صابر وراضي" سيناريو وحوار محمد نبوي وعلاء حسن، إخراج أكرم فريد، بطولة أحمد آدم، رزان مغربي ومحسن محيي الدين.

عفريت ترانزيت

في المركز السادس جاء فيلم "عفريت ترانزيت"، وحقق أمس 7 آلاف و665 جنيها.

"عفريت ترانزيت" تأليف أحمد عامر وتامر عبدالحميد، إخراج ياسر هويدي، بطولة محمد ثروت، بيومي فؤاد، أسماء أبو اليزيد، أحمد فتحي، محمد جمعة، محمود الليثي، محمد الصاوي، محمود حافظ.

خان تيولا

فاز بالمركز السابع فيلم "خان تيولا"، وحقق 7 آلاف و41 جنيها.

"خان تيولا" يشارك في بطولته وفاء عامر ونضال الشافعي وأحمد كمال، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق.

توأم روحي

وفي المركز الثامن جاء فيلم "توأم روحي"، محققا 6 آلاف و462 جنيها.

"توأم روحي" تأليف أماني التونسي، إخراج عثمان أبو لبن، بطولة حسن الرداد، أمينة خليل وعائشة بن أحمد.

زنزانة 7

ذهب المركز التاسع لفيلم "زنزانة 7"، وحقق أمس 6 آلاف و958 جنيها.

فيلم "زنزانة 7" بطولة أحمد زاهر، نضال الشافعي، منة فضالي، مدحت تيخا، إيهاب فهمي، عبير صبري، مايا نصري، أحمد التهامي، ومن تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت.