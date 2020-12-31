خاص| أمير المصري: أتمنى الصحة والسعادة في 2021.. وترددت قبل قبول "limbo"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشف الفنان أمير المصري، عن الأمنيات التي يتمنى تحقيقها في العام الجديد 2021، وقال في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أتمنى نبقى كلنا في صحة وسعادة".

أمير شارك مؤخرًا بفيلمه "limbo- التيه" للمخرج بن شاروك بالمسابقة الرسمية في الدورة 42 بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وحصل على عدة جوائز بينها الهرم الذهبي، وعن هذا قال "لم أكن أعرف كيف أصف إحساسي وسعادتي بمشاركة الفيلم، شرف كبير لي التواجد بعمل قدمته في الخارج بين أهل وأصدقائي في بلدي، الفيلم شارك في عدة مهرجانات أجنبية بينها كان وتورنتو، وحصل على عدة جوائز بها، لكن للمشاركة في القاهرة إحساس مختلف".

وشدد أمير المصري، على أنه كان حريصًا على عرض الفيلم في القاهرة السينمائي، ويخطط أيضًا لطرحه في دور العرض السينمائية بمصر.

المصري كشف أنه شعر في البداية بتردد كبير قبل الموافقة على بطولة الفيلم؛ لأن معظم الأفلام التي تحكي عن اللاجئين يظهر فيها شخص إنجليزي هو من يمد يد العون وتصبح البطولة له دون التركيز على مشكلة اللاجئين أنفسهم، لكن في "ليمبو" الوضع مختلف البطولة لعمر وقصته.