بعد غياب عامين..أغنية جديدة لـ شيرين في نهاية 2020

أعلن الشاعر أمير طعيمة، عن أحدث أعماله الكتابية للفنانة شيرين، بأغنية "مصر الجميلة بتناديك"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".

كشف أمير عن تفاصيل الأغنية قائلًا:"مصر الجميلة بتناديكبعد قليل.. شيرين كلمات:أمير طعيمة، ألحان:عمرو مصطفي، توزيع: أمير سمير وإيهاب سمير".

يذكر أن آخر الأعمال الغنائية لشيرين، كانت من خلال ألبوم "نسّاي"،

الذي تم طرحه عام 2018، وحقق نجاح جماهيري ضخم على عدد من المنصات الموسيقية الشيرة، إضافة إلى موقع الفيديوهات الشهيرة "يوتيوب".

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ضم الألبوم 12 أغنية منهم بياعين الصبر، أبو الرجالة، كدابين،

تاج راسك، طيبة وجدعة، ياريتها جت".

ولم تطرح شيرين أي أعمال غنائية بعد الألبوم، لكنها على نفس الصعيد الغنائي أقامت عدد من الحفلات الناجحة في عدد من الدول العربية، وشهدت نجاح جماهيري كبير وحصور كامل العدد.

وكانت أشهر أعمال طعيمة، هي أغنية "عدى الكلام" لـ سعد لمجرد، التي حققت أكثر من 112 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"، وتصدرت محركات البحث المختلفة بعد طرحها، وكانت من أعلى الأغنيات مشاهدة لعام 2020.