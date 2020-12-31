تراند اليوم : عمرو الليثي يعلن تضامنه مع يسرا اللوزي .. ويدعو لمواجهة ظاهرة التنمر

اعلن الاعلامي الدكتور عمرو الليثي عبر صفحته الرسمية علي الفيس بوك تضامنه مع يسرا اللوزي ” الام”

ونشر الليثي عبر صفحته احترم و اقدر موقف الام يسرا اللوزي و ان الاوان ان نقول لا للتنمر

واضاف الليثي اننا يحب انا نتضامن كمجتمع في مواجهة ظاهرة التنمر والوقوف ضدها بكل قوة وحسم

واكد الليثي علي دور وسائل الاعلام في رفع وعي المواطنين بقضايا الأشخاص ذوى الإعاقة

ووجه الليثي تحية تقدير الي الأشخاص من ذوى الإعاقة وفي مقدمتهم الأشخاص من الصم وضعاف السمع

وكانت الفنانة يسرا اللوزى كونها والدة إحدى الفتيات من الصم وضعاف السمع؛ وقيام أحد المتابعين بالإساءة إليها وبإعاقة ابنتها والتنمر عليها.

