فن ومشاهير

تراند اليوم : اتفرج – صافيناز عارية تماما وتبرز مناطق حساسة بهذه الصورة

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هلال عيد 0 تبليغ

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كتب – الخليج 365 

انتشرت صورة للراقصة الاستعراضية صافيناز، وتسببت في استفزاز بعض من جمهورها، بسبب ظهورها فيها شبه عارية، وظهور منطقة صدرها بالكامل.

وتعتبر هذه الصورة ليست جديدة على صافيناز، فقد نشرت فيما قبل عدد كبير من الصور التي ظهرت خلالها بنفس الوضعية وهي تكشف مفاتنها.

وظهرت صافيناز في الصورة وهي ترتدي فستان قصير جدًا، لونه أصفر، ولم تضع أي من مساحيق التجميل، وكانت تمسك في يديها أناناسة، موضوع بها عصير وكانت تتناوه.

انتشرت الصورة في أكثر من صفحة، وشاركتها الصفحات التي تحمل اسم الراقصة صافيناز، ولاقت الكثير من التفاعلات، وهناك من أبدى إعجابه بالصورة، والبعض الأخر عبر عن استياءه منها.

 


محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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