تراند اليوم : بعد واقعة التنمر علي إبنتها .. يسرا اللوزي تقدم إعتذار رسمي لزملائها

ردت الفنانة المصرية، يسرا اللوزي، على “حملة الدعم التي تلقتها من نجوم ونجمات الفن والجمهور عبر السوشيال ميديا بعد تنمر أحد رواد التواصل على ابنتها”.

وقالت يسرا اللوزي، عبر حسابها على “إنستغرام”: “شكرا على رسائل الدعم والحب والاهتمام بقضية الإعاقة والتنمر، بعتذر عن عدم تمكني من الرد على كل المكالمات والرسائل التلفزيونية، أرجو قبول اعتذاري”.

وكانت يسرا اللوزي تلقت تضامنا واسعا بعد التنمر عليها بسبب مرض ابنتها، وردها عليه.

وعلق متابع ليسرا على صورة لها على “انستغرام” واصفا أياها بـ”أم الطرشة” بسبب مرض ابنتها بضعف السمع، ولم تتجاهل يسرا التعليق بل ردت عليه ردا طويلا أكدت فيه فخرها بابنتها.

وقالت يسرا اللوزي في ردها: “شكرًا على ذوق حضرتك.. أنا قررت استغل كلامك اللطيف عشان أقدم شوية توعية بخصوص هذا المصطلح، أولًا، المصطلح الصحيح والمقبول هو الصم وضعاف السمع، وليس الطرش أو البكم، ثانيًا، أحب أعبر عن فخري بكوني والدة طفلة صماء لأنها علمتني حاجات كتيرة جدًا وبقيت بني آدمة أم أحسن بسببها، وأنا متأكدة إنها هتطلع إنسانة مثقفة ومتفوقة ومش هتبقى محتاجة حد عشان تحقق أحلامها”.

وأضافت: “ثالثًا، البنت الصماء دي هي اللي ألهمتني إني أتكلم في البرامج وأطالب بالكشف المبكر للمواليد اللي على أساسه كل المصريين هيتعملهم كشف سمع عند الولادة، وده المفروض يساهم بشكل إيجابي في حياة عائلات كتير وهيسمح للأطفال الصم وضعاف السمع إنهم يلاقوا الدعم منذ الصغر عشان يقدروا يتعلموا كويس وما يبقوش عبء على حد، بل بالعكس هيكونوا قادرين يندمجوا في المجتمع المريض للأسف، فبالتالي الطفلة الصماء دي ليها إنجازات أثرت على شعب كامل رغم إن عمرها 6 سنين، ياريت توضحلي بقى حضرتك أنجزت إيه في حياتك؟ شكرًا”.

وأثار تعليق المتابع على صورة يسرا وردها عليه، موجه واسعة من التفاعل والتضامن معها، وعلق عدد من الفنانين على الواقعة، كما تضامن عدد واسع من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مع يسرا وكتبوا ذلك على حساباتهم الشخصية، مؤكدين رفضهم لما جاء في تعليق المتنمر وتضامنهم مع يسرا وابنتها.