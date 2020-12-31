تراند اليوم : الحلقة 11.. الجن يسيطر علي عقل دينا فؤاد وأحداث مثيرة في جمال الحريم

يواصل مسلسل “جمال الحريم” تصدره لنسب المشاهدة، حيث تزاد حلقاته تشويقا، حلقة بعد أخرى، خاصة أنه يدور فى قالب من التشويق والإثارة والرعب، وكشفت الحلقة الـ 14 من العمل الدرامى عن أسرار جديدة فى الأحداث، حيث حدثت مشاجرة بين “حنان” والتى تجسدها ببراعة وجه القمر دينا فؤاد وشقيقتها “سمر” بسبب مواجهة “حنان” لها ومعرفة سبب مجيئها وهو ضمان حقها فى الشقة فقط، وأكدت لها أنها سمعت محادثتها الهاتفية مع زوجها والذى قالت له فيها أنها تريد ضمان حقها، ولم تنكر “سمر” بل أكدت أن ما تريد الحصول عليه هو شرع الله وأنها لن تصدق ما تقوم به “حنان” من تمثيل، كما شددت على أن هناك شيخ سوف يأتى فى اليوم التالى ليرى إن كانت ممسوسة أو مخاوية وضحكت “حنان” ضحكة خبيثة وكأنها تدبر شئ مع الجن العاشق.

واستكملت “حنان” دينا فؤاد مشاجرتها مع زوجها “ماجد” حيث طلبت منه ألا يحضر الشيخ لأنه سوف يتأذى وأنها أصبحت جيدة بعد حضور شقيقتها “سمر”، مضيفة أن كل الشيوخ نصابين ومخاويين، فيما أكد لها زوجها أنه لا يحصل على أموال على الإطلاق وخلال مشاجرتهما وجد “ماجد” فأر نافق تحت السرير وقام بإخراجه ، كما شهدت الحلقة هدوء نسبي في حياة “نور” التي بدأت تستعيد نشاطها العملي كما استمرت في إحضار الفتيات لفك اللعنة.

وتقدم دينا فؤاد، الشخصية ببراعة شديدة، واتقان كبير، وابدعت فى الدور رغم صعوبته، حيث أشاد الجمهور بامساكها بتفاصيل الشخصية، وابداعها فيها حتى أنها صارت حديث مواقع التواصل الاجتماعى بسبب تميزها واختلافها فى أداء شخصية “حنان”، وكانت الحلقة الـ 13 شهدت ظهور “حنان” بشكل مخيف لشقيقتها “سمر” وعندما سألتها “سمر” فى صباح اليوم التالى عما بها، قالت لها أنها تريدها أن تترك البيت وألا تعود أبدا وهددتها بأن تظهر لها كما فعلت بالأمس، كما أحضرت “نور” إحدى فتيات الليل لإياد لكى يبدأ طقوس انقاذها من الجن ولكنه طلب أن يرى صور الفتيات قبل حضورهن وبالفعل أرسلت له “نور” صورة لفتاة ووافق على حضورها وبدأ فى كتابة طلاسم غير مفهومة على ضوء الشموع كما حضر “اياد” أول حادث حفر مع “الموصيرى” فراس سعيد وظهر لهم ثعبان وأمره “الموصيرى” بأن يظهر على حقيقته.

ويحقق مسلسل “جمال الحريم” نسب مشاهدة عالية على قناة DMC كما يتصدر ترند “جوجل” عقب انهاء كل حلقة، وأيضا سبق وتصدر ترند تويتر، ويعد المسلسل من الأعمال المميزة والمختلفة، ويشارك فى بطولته نخبة من النجوم المتميزين، على رأسهم النجمة اللبنانية نور والنجم خالد سليم ودينا فؤاد والفنان القدير صلاح عبد الله، والفنان أشرف مصيلحى، حازم سمير، ايهاب فهمى، أمير شاهين، ومن إخراج منال الصيفى، وتأليف سوسن عامر، وإنتاج شركة سينرجى.

ويذاع المسلسل على قناة DMC فى الساعة السابعة والنصف مساءا، والثالثة صباحا، والثانية عشر والنصف ظهرا، كما يذاع على قناة دى ام سى دراما فى الساعة 11 مساء، والتاسعة صباحا، والرابعة الا ربع عصرا، ويذاع على قناة ام بى سي 4 فى الساعة 9 مساء والخامسة صباحا والثالثة والربع عصرا.



