تراند اليوم : عمرو الليثي يشيد باأعمال السينارست ممدوح الليثي

قال دكتور عمرو الليثى نجل الكاتب و السيناريست الكبير ممدوح الليثى ، ان بداية والده في التليفزيون بالاشراف على إدارة أفلام التليفزيون و قرر انه لازم التليفزيون ينتج أفلام ، وبعد نجاحه في انتاج أفلام التليفزيون كلف عام ١٩٨٨ بانشاء قطاع الإنتاج بالتليفزيون المصرى ، و هو كان من فكره خالصه للممدوح الليثى .

و أضاف الليثى خلال لقاءه مع الاعلامى محمد السماحى ببرنامجه ” الليلة ” على شاشة الفضائية المصرية ، و جاءت له الفكرة بأن ينتج هو المسلسلات بنفسه بدلا ما كنا بنشتريها من شركات خارجية ، و كان عامل لائحة أجور للنجوم باقل التكاليف ، و كانوا بيقبلوا بحب و حس وطنى و ان الاعمال التي يقدمها ماسبيرو ستحقق لهم النجومية .

و أضاف الليثى قام بالبحث عن وجوه جديدة فكان محى إسماعيل و الهام شاهين و السيناريست عاطف بشاى و مجموعة من المخرجين الشباب ، و كذلك اقنع كبار النجوم فريد شوقى و يحيى الفخرانى و عادل امام و محمو يس لبطولة أفلام بمحتوى مميز من انتاج ماسبيرو .

واضاف الليثي ان التليفزيون النصري نجح في تقديم اروع الاعمال الدرامية مع قطاع لانتاج تحت قيادة ممدوح الليثي ، وعودة نجوم الصف الاول الي شاشة التليفزيون فكان رافت الهجان مع محمود عبد العزيز وليالي الحلمية مع يحي الفخراني والفوازير وغيرها من اروع الاعمال الدرامية والسينمائية ، وايضا عودة كبار الكتاب والمخرجين .