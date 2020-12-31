تراند اليوم : 2020 وشها وحش علي بنت حمدي الميرغني – شوف الي حصل

كشف الفنان حمدي الميرغني أن ابنته “تمارا” هي أجمل ما حدث له في عام 2020، برغم أنها تحسب على مواليد عام 2019 حيث ولدت أواخر عام 2019.

وأضاف حمدي الميرغني في تصريح لبرنامج The Insider بالعربي أنه أراد تأجيل تسجيل ابنته في السجلات، حتى يوم 1 يناير 2020، حتى لا تحتسب لها عامًا زائدًا وهي لم تكمل في 2019 شهرًا، ولكن والدتها إسراء عبد الفتاح رفضت وتمسكت بتسجيلها فورا وهو ما يحمد الله عليه حتى لا تصبح وصمة وتلتصق بها أن تاريخ ميلادها في عام صعب مثل 2020.

تابع الميرغني أن تمارا غيرت سلوكه فاستمتع بالجلوس معها في المنزل وهو عكس طبيعته التي تميل للخروج والعمل باستمرار.

يشار إلى أن حمدي الميرغني شارك في الموسم الرمضاني الماضي، بمسلسل “2 في الصندوق” من تأليف لؤي السيد إخراج محمد مصطفى، ويشارك في بطولته عدد من الفنانين ومنهم؛ أوس أوس، صلاح عبد الله، بيومي فؤاد، محمود البزاوي، أحمد عبد الله محمود، نهى عابدين، رحاب الجمل وإبرام سمير.

كما شارك في “فلانتينو” من بطولة عادل إمام ودلال عبدالعزيز وداليا البحيري ومحمد الكيلاني وطارق الإبياري وهدى المفتي ورانيا محمود ياسين ووفاء صادق، ومن إخراج رامي إمام وتأليف أيمن بهجت قمر.