فن ومشاهير

تراند اليوم : كريم العدل وزوجته ينضموا إلي عنبر الكورونا

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اميرة محمد 0 تبليغ

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أعلن المخرج كريم العدل عن إصابته وزوجته الممثلة ميرا دياب بفيروس .

وكتب العدل عبر حسابه على Facebook أن نتيجة المسحة التي أجراها وزوجته جاءت إيجابية.

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وطالب كريم العدل كل من اختلط به خلال الأسبوع الماضي أن يأخذ حذره ويجري مسحة للإطمئنان.

على جانب آخر، عرض للمخرج كريم العدل مؤخرا مسلسل “أسود فاتح” عبر “شاهد vip”.

مسلسل “أسود فاتح” من بطولة هيفاء وهبي ومعتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وروجينا ونانسي صلاح وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.



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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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