أبرز ما نعرفه عن الجزء الثالث من "وندر وومن"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن صناع سلسلة "وندر وومن" عن تنفيذ جزء ثالث، فور طرح الجزء الثاني "Wonder Woman 1984"، والذي حقق ردود فعل إيجابية.

وفقاً لموقع "فارايتي" الأمريكي، من المتوقع عودة المخرجة باتي جينيكز والممثلة جال جادوت من جديد للمشاركة في الجزء الثالث من السلسلة.

ورغم افتتاح عرض الفيلم في 2000 قاعة عرض فقط، ولكنه اقتنص المركز الأول في أعلى افتتاحية لفيلم خلال جائحة كورونا، بإيرادات بلغت 16.7 مليون دولار محلياً.





وأعلنت شركة ورنر بروس المنتجة، بعض التفاصيل عن الجزء الثالث، منها طرحه للعرض المسرحي بشكل مؤكد، مما يعني أن طرح الجزء الثاني للبث الإلكتروني ما هو إلا خيار مؤقت بسبب الجائحة.

وذكرت مخرجة الفيلم، أنها تعمل بالفعل على قصة الجزء الثالث بالتعاون مع المؤلف جيف جونز، مؤكدة أن الجزء الجديد لن يعود بالزمن للماضي كما في الأجزاء السابقة، بل سيقدم شيئاً جديداً.



