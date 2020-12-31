توم هانكس بـ "نيولوك" مرعب من أجل ألفيس بريسلي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لم يتوان الممثل الأمريكي توم هانكس عن تجاوز الحدود في فيلمه الجديد عن ألفيس بريسلي، فقام بحلق شعره بالكامل للقيام ببطولة الفيلم.

وفقاً لموقع "يو إس إيه توداي"، حلق توم هانكس، 64 عاماً، شعره، للقيام بدور مدير أعمال ألفيس بريسلي، كولونيل توم باركر.

وقال "هانكس" في لقاء افتراضي له بالمذيع جراهام نورتون، في برنامجه الحواري: "دعني أريك قصة شعري الجديدة المخيفة، التي اضطررت للقيام بها من أجل شخصية توم باركر".





وخلال الحوار، قام هانكس بكشف قبعة البيسبول عن رأسه، ليفاجأ الجمهور بشكله الجديد، بينما يعتذر هانكس عن مظهره ممازحاً عن الجمهور بقوله: "لقد خاف الأطفال".

وحتى الآن لم يحدد عنوانًا لفيلم ألفيس، الذي بدأ تصويره في بداية العام ثم تعطل بسبب إصابة هانكس بعدوى فيروس كورونا شهر مارس/أذار الماضي.