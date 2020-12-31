وفاة الممثل الفرنسي روبرت أوسين بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي، الخميس، الممثل والمخرج المسرحي روبرت أوسين، وهو من أركان المسرح الفرنسي في العقود الأخيرة.

وفاة الممثل الفرنسي كلود براسور.. صاحب الـ100 فيلم

وقالت صحيفة "لوبوان" إن الممثل والمخرج الفرنسي روبرت أوسين، توفي بعد مرور يوم واحد على بلوغه 93 عاماً، وفقاً لشبكة "روسيا اليوم" الإخبارية.



وأضافت الصحيفة أن أوسين كان مصاباً بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنه أصيب بهذه العدوى خلال مكوثه الأخير في المستشفى.

وقالت زوجته الممثلة كانديس باتو لوكالة "فرانس برس" إنه توفي صباح الخميس في المستشفى بسبب مشاكل في الجهاز التنفسي.

وقّع أوسين إنتاجات مسرحية ضخمة بينها "لي ميزيرابل" (البؤساء) و"نوتردام دو باري" (أحدب نوتردام)، لكن شهرته في الأساس انطلقت في التمثيل في ستينيات القرن الماضي مع مسلسل "أنجيليك، ماركيز ديزانج".

وفي السينما، امتدت مسيرة الممثل لأكثر من سبعة عقود بين 1948 و2019، وشارك خصوصاً في فيلم "لو روبو دو غيرييه" (1962) مع بريجيت باردو، كما أصبح أحد الممثلين المفضلين في أعمال المخرج روجيه فاديم.