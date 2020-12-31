استكمال تصوير "المهمة المستحيلة 7" في إنجلترا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن النجم الأمريكي توم كروز عودته إلى تصوير فيلم "Mission: Impossible 7- المهمة المستحيلة 7"، بعد الإجازة التي أخذها الأسبوع الماضي.

وعطّل "كروز" التصوير بشكل مفاجئ منذ فترة، بعد تسريب تسجيل غاضب له يصب فيه جمّ غضبه على طاقم عمل فيلمه، بسبب عدم التزامهم بمعايير الوقاية من فيروس كورونا، مما اضطر "كروز" لأخذ استراحة قصيرة وقضاء عطلة الكريسماس مع عائلته.





وفقاً لموقع "نيوز ماكس" الأمريكي، تعرض كروز" لضغط شديد في الفترة التي سبقت تسجيله الغاضب، إذ يهتم الممثل بسلسلة المهمة المستحيلة بشكل شخصي، وبالتالي لم يتحمل تعطيل التصوير من جديد.

ونقل الموقع عن مصدر مقرب للممثل، إن الأخير يحب الكمال، ويرغب في أن يتمتع كل طاقم العمل بنفس الصفة.

وتوقف تصوير الفيلم 3 مرات هذا العام، الأولى شهر فبراير/شباط بسبب جائحة كورونا، والثانية في أكتوبر/تشرين الأول بعد إصابة أكثر من شخص من طاقم العمل بالعدوى، والثالثة بسبب إجازة كروز، والآن يستكمل تصوير العمل في لندن.



