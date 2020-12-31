مصر تكشف نتيجة تشريح جثة المخرج السوري حاتم علي

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك





"الخليج 365" من بيروت: كشفت السلطات المصرية، الأربعاء، عن نتائج تشريح جثة المخرج السوري، حاتم علي الذي وافته المنية في العاصمة المصرية، القاهرة، قبل أيام.

وأمرت نيابة قصر النيل الجزئية، وفقا لتقرير نشرته بوابة الأهرام "بتسليم جثة المخرج السوري حاتم على، الذي لقي حتفه داخل غرفة أحد الفنادق، إلى السفارة عقب الانتهاء تشريح الجثمان وإعداد تقرير الطب الشرعي بناء على رغبة القنصل السوري وأسرة المخرج لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه".



وتبين من التحقيقات الأولية، أن "الوفاة حدثت نتيجة أزمة قلبية، ولا شبهة جنائية حول الوفاة".

وأضاف التقرير: "انتقلت النيابة إلى الفندق لمعاينة مكان العثور على الجثة، وتبين عدم وجود أية آثار عنف بالمكان كما تبين من مناظرة الجثة عدم وجود أي أثار جروح أو كدمات، وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة واستدعاء العاملين بالفندق وخاصة من عثر على الجثة لسؤالهم".

وكشف الفنان السوري جمال سليمان، تفاصيل جديدة حول وفاة المخرج السوري حاتم علي.

وقال سليمان، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى المصرية، "فى صباح اليوم كان في الفندق وشعر أنه تعبان وبعدما أتى الطبيب كان المخرج قد انتقل إلى الرفيق الأعلى... الوفاة أتت بشكل طبيعي".

واستقرت أسرة المخرج الراحل حاتم على دفن جثمانه في موطنه دمشق في سوريا. حيث أخرج اليوم الخميس جثمان المخرج السوري الراحل حاتم علي من مشرحة زينهم، إلى منزل الفنان جمال سليمان في القاهرة، قبل نقله إلى مطار القاهرة، لشحنه على طائرة متجهة إلى دمشق.

وعمل الفنان السوري جمال سليمان منذ اليوم الأول لوفاة صديق دربه حاتم علي على استخراج شهادة وفاة للراحل تمهيدا لنقله إلى العاصمة السورية.