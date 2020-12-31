شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة نانسى عجرم للجمهور المصرى والعربى فى 2021 عبر قناة الحياة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنات النجمة اللبنانية نانسى عجرم الجمهور المصرى والعربى بالعام الجديد، من خلال قناة الحياة، حيث قالت نانسى:" إن شاء الله 2021 تكون سنة جديدة هى بالمعنى بالكلمة سنة جديدة من كل النواحى.. جديدة بنفسيتها وايجابيتها وحلوة بايجابيتها.. جديدة بالحياة اللى هنعيشها فيها.

وأضافت نانسى عجرم:" سنة كلها سلامة ومحبة، ترجعلنا انسانيتنا.. يكون فيها فرح وإيجابية.. وتكون حلوة علينا كلنا..كورونا تخلص، وأهم شيء الصحة وأنا بتمنى الصحة لكل الناس.. لأنه اكتشفنا بسنة 2020 قد إيه الصحة غالية واد إيه أشياء كنا ما بنفكر فيها وبنقول مش معقول تحصل معنا وحصلت معانا..أشياء صغيرة قضيت على حياة كل الناس.. بتمنى الصحة لكل الناس للجميع وسنة كلها سلامة وسلام".

ويذاع حفل النجمة اللبنانية نانسى عجرم مساء اليوم الخميس بصحبة النجم تامر حسنى على قناتى أون والحياة، بعدما أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى، الاحتفال بليلة رأس السنة، بتنظيم حفل يحييه كل من المطرب تامر حسني والنجمة نانسي عجرم على أن يذاع الحفل في قنوات أون والحياة، بدون حضور الجماهير.