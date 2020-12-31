شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد آدم: "صابر وراضى" فيلم مواكب للعصر ويحمل رسائل إنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان أحمد آدم، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن فيلم "صابر وراضى" مواكب للعصر ويحمل رسائل إنسانية ومشاعر جميلة وتفائل وكوميديا، مشيرا إلى أن الفنان محسن محيى الدين أبدع فى أداء دوره هو والفنانة اللبنانية رزان مغربى.

فيلم "صابر وراضى" تأليف محمد نبوى وعلاء حسن، وإخراج أكرم فريد، وإنتاج أحمد السبكى وبطولة كل من: أحمد آدم ورزان مغربى ومحسن محيى الدين وسلوى عثمان وفريدة ويوسف حسام ويسرا مسعودى ومحمد مهران، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى كعادة أحمد آدم فى أعماله، إلا أنه يبتعد فى هذا العمل عن شخصية القرموطى التى قدمها فى آخر فيلمين.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى حول سائق يجسده "أحمد آدم"، والذى يكون دائما راضيا عن حياته ويبعث بالأمل والطاقة الإيجابية وفلسفة الرضا والنظر للمستقبل بنظرة أفضل، ويعمل عند رجل أعمال كبير ومعروف يجسده الفنان محسن محيى الدين، وهو مريض وتعمل عنده رزان مغربى، وتدخل فى العديد من المواقف مع أحمد آدم، وتتوالى الأحداث فى إطار كوميدى إنسانى.

وكان آخر أعمال أحمد آدم فيلم "قرمط بيتمرمط"، تأليف أمين جمال وإخراج أسد فولادكار، وشارك فى بطولته الفنان صلاح عبد الله، والفنان وبيومى فؤاد ومى سليم ودينا فؤاد، الذى عُرض العام الماضى.