شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا اللوزى تشكر تضامن رئيس القومى للمرأة: أتمنى أولياء الأمور يلاقوا نفس الدعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت النجمة يسرا اللوزى، الشكر إلى الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، عقب تضامنها معها بعد قيام أحد المتابعين بالإساءة إليها والتنمر على ابنتها.

وكتبت يسرا اللوزى، ردا على رسالة التضامن من رئيسة المجلس القومى للمرأة عبر حسابها بموقع تويتر قائلة:" أحب أشكر حضرتك على دعمك و كلامك الجميل، وأتمنى كل أولياء الأمور يلاقوا نفس الدعم من باقى المصريين عشان أطفالنا يحسوا قد إيه كلنا بنحترمهم و فخورين بيهم".



يسرا اللوزى ترد على مايا مرسى عبر تويتر

وكانت استنكرت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، ما تعرضت له الفنانة يسرا اللوزى كونها والدة إحدى الفتيات من الصم وضعاف السمع، وقيام أحد المتابعين بالإساءة إليها وإلى ابنتها والتنمر عليها .

ووجهت رئيسة المجلس القومى للمرأة، رسالة للفنانة يسرا اللوزى، قائلة:" الأم العظيمة يسرا اللوزى الفنانة المحترمة .. حبيبتى نفخر بك وبأمهات أبطال ساعدوا ويساعدوا أبناءهم وبناتهم، لتحدى صعاب ولكن الأجمل والأعظم هو قلبك وقلوبهم المليئة بالحماس والحب والتضحية والبهجة والأمل والإيجابية والأهم كمان الأخلاق اللى بتنقلوها لأولادهم وبناتكم بنحبك ويا رب إن شاء الله تشوفى نجاحات بنوتك".