شكرا لقرائتكم خبر عن Happy New Year.. إسعاد يونس وأكرم حسنى وأحمد خالد صالح يهنئون جمهورهم بعام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ عدد من نجوم الفن، جمهورهم بقدوم العام الميلادى الجديد 2021، اليوم الخميس، متمنين سنة سعيدة على الجميع، حيث كتبت الفنانة إسعاد يونس عبر إنستجرام :"السنة دى خلصت بحلوها وبمرها بس أكيد عدينا بتجارب كتير غيرت حاجات فينا. أهم حاجة بقى أننا نستقبل السنة الجديدة بتفاؤل ورضا و إن شاء الله سنة 2021 تكون سعيدة... Happy New Year".



اسعاد يونس انستجرام

من جانبه شارك الفنان أحمد خالد صالح جمهوره عبر إنستجرام صورة بصحبة زوجته النجمة هنادى مهنا التهنئة، معلقا "كل سنة وأنتم طيبين وراضيين ومع حبايبكم متجمعين ويا رب السنة دى تبقى أحلى من كل اللى فات happy new year".



أحمد خالد صالح عبر انستجرام

فيما كتبت الفنانة درة عبر إنستجرام "كل عام وأنتم بخير وصحة وراحة بال كانت سنة صعبة وقاسية وأحيانا مؤلمة، لكن أود أن أشكر كل المحبّين على وجودهم جنبي وأتمنى لكم الخير من قلبى".

فيما غرد الفنان أكرم حسني عبر تويتر قائلا "سنة صعبة اتعلمنا فيها قيمة حاجات كتير في حياتنا مكناش واخدين بالنا منها. الحمد لله على نعمة الصحة والأهل والأمان ويارب محدش يتحرم منهم تاني، كل سنة وأنتم طيبين"، فيما كتبت النجم أحمد داوود عبر تويتر "كل سنة واحنا جميعا بخير وصحة وسلام وستر وسعادة ونجاح وراحة بال .. باى باى 2020 أهلا وسهلا 2021".



أحمد داوود عبر تويتر



أكرم حسني عبر تويتر