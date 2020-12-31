نور لـ"الخليج 365": خسرنا حريتنا وهذا ما تعلمناه في 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الفنانة اللبنانية نور، إنها تعلمت الكثير من الأمور بسبب ما مر به العالم في 2020، مؤكدة أنها الآن تقدر قيمة ما تملك بعدما كانت تعتبر وجود كل شيء في حياتها شيء طبيعي، وحق مكتسب.

وتابعت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "مكناش حاسين بكم النعم اللي عايشين فيها، ربنا ادانا حاجات كتير وكنا فاكرين دي أقل حاجة ناخدها، لا على فكرة دي مش أقل حاجة ناخدها".

وأضافت نور "مع بداية انتشار فيروس كورونا، والكلام عن وباء يجتاح البشرية، عرفت إن ربنا منحنا الكثير، صحيح خسرنا حريتنا، لكن تعلمنا كيف نقدر ما نملك، وأن الصحة مهمة ونعمة كبيرة والخروج بدون قلق أو تعقيم، كذلك السفر، كلها نعم كنا نظن وجودها أمر طبيعي".

وتمنت نور أن يأتي العام الجديد دون أن يكون هناك كورونا، أو أي وباء آخر، كما دعت أن تتحسن أوضاع وطنها لبنان، وتُحل كل أزماته ومشاكله، ويعيش الشعب اللبناني الحياة التي يستحقها.

نور كانت احتفلت مؤخرًا بعيد ميلادها، وقضته بالحصول على قسط من الراحة بصحبة أسرتها، بعد انتهائها من تصوير مسلسلها الجديد "جمال الحريم"، المعروض حاليًا على قناة DMC.

وتستعد نور لتصوير مشاهدها في مسلسل "ضل راجل" مع الفنان ياسر جلال، وتجسد خلاله شخصية طبيبة بشرية، ومن المقرر عرضه في السباق الرمضاني المُقبل.