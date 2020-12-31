رامز جلال يكشف عن أمنيته في 2021

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
حرص الفنان رامز جلال على تهنئة جمهوره، ومتابعي حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، بالعام الجديد 2021.
ونشر رامز صورة جديدة له، معلقًا "كل سنة وانتم طيبين وعلى الخير متجمعين"، وكشف عن أمنية يتمنى تحقيقها في العام الجديد، قائلًا "وفي عشرين واحد وعشرين ناخد كلنا الڤاكسين.. قولوا آمين.. وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر".
جدير بالذكر أن الفنان رامز جلال ينتظر طرح فيلمه الجديد "أحمد نوتردام" تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم، بطولة بيومي فؤاد، وغادة عادل.
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