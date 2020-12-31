بعد مروره بأزمة صحية.. وحيد حامد في العناية المركزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
يمر السيناريست الكبير وحيد حامد بأزمة صحية، استدعت نقله لغرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات.
وعلم "الخليج 365" من مصدر مقرب من السيناريست الكبير، أنه يتواجد في العناية المركز منذ عدة أيام.
وحيد حامد أحد أشهر نجوم الكتابة في مصر والعالم العربي، تعاون مع كبار نجوم التمثيل والإخراج، قدم للسينما عشرات الأفلام المميزة والمهمة، اعتاد الدخول إلى عش الدبابير، بمناقشة المسكوت عنه دائمًا.
وحيد تم تكريمه في الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي انقضت فعالياتها قبل أيام، وحصل على جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، وهو التكريم الذي أسعده، وأهداه لكل من ساعدوه ووقفوا إلى جواره في بداية المشوار، مؤكدًا أنه عاش وسط أناس امتازوا بالتواضع وحب مساعدة الشباب.
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