محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
بعد أيام تجاوزت الشهر تقريبًا، من إيقافه وتوقفه عن تصوير دوره في مسلسل "موسى"، المقرر عرضه في السباق الرمضاني المُقبل، قررت اللجنة الموكل إليها التحقيق مع الفنان المتهم بالتطبيع، الاكتفاء بفترة إيقافه.
وعلم "الخليج 365"، أن مجلس نقابة المهن التمثيلية أصدر قراره بحفظ التحقيق والاكتفاء بفترة الإيقاف.
جدير بالذكر أن الفنان المتهم بالتطبيع، بعد انتشار صور تجمعه بعدد من مشاهير إسرائيل، أعلن عن توقف مسلسل، وكتب عبر "فيسبوك": "شكرًا شركة الإنتاج على إيقاف مسلسلي رمضان القادم، شكرا جمهوري لعدم دعمكم لي، ثقتي في الله وحده".
"موسى" تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج محمد سلامة، بطولة مجموعة كبيرة من نجوم الفن.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد شهر إيقاف.. تعرف على نتيجة التحقيق مع الفنان المتهم بالتطبيع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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