بعد أسبوع من الإصدارات التدريجية.. اكتمال ألبوم عمرو دياب الجديد ياأنا يالاء

اعتاد جمهور الهضبة عمرو دياب، على أسلوبه التشويقي في طرح أعماله الغنائية، وخاصةً ألبوماته الغنائية، التي اعتاد أن يطرحها كل عام تقريباً، بأشكال دعائية مختلفة، تزيد من تشويق وانتظار محبيه له.

مفاجأة الهضبة لجمهوره بألبومين في نفس العام

وفي نهاية عام 2020، خاصةً منتصف ديسمبر الجاري، فاجىء دياب جمهوره بحملته الدعائية لألبومه الجديد "ياأنا يالاء"، في خطوة فاجأت جمهوره خاصة وانه طرح في فبراير الجاري ألبوم "سهران" الذي ضم 16 أغنية، فكانت التوقعات بأن ألبومه الجديد سيكون في شتاء او صيف 2021، لكنه فاق توقعاتهم وطرح ألبومان في عام واحد.

ضم الألبوم 12 أغنية "يا أنا يا لاء"، ومحسود (مقسوم)،شكراً،عايز أعمل زيك"، "طبل"، "بتهزر"، "فاكرني ياحب"، و"وانا معاك" و"يادلعوا"، و"من العشم"، و"محسود (لاتينو)، الجو جميل".

بدأ دياب بطرح أغنيتين في اليوم على مدار أسبوعين، حتى اختتم إصداراته بأغنية شكراً"، ظهر اليوم ، التي تصدرت محركات البحث المختلفة، وموقع التدوينات القصير "يتويتر"، فور صدورها.

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فريق عمل الألبوم ..صناعة غنائية متنوعة مابين انضمام شبابي جديد وعودة الغائبين

تميز الألبوم بعودة الموزع الموسيقي عادل حقي، بعد أكثر من 4 سنوات غياب، حيث كان آخر تعاون موسيقي بينهما من خلال أغنيتي "أنا وانت، عكس عض"، في ألبوم "أحلى وأحلى" الذي تم طرحه عام.

إضافة إلى عودة تعامله الكتابي مع الشاعر الكبير بهاء الدين محمد في أغنية "بتهزر"، بجانب عدد من المحلنين، أبرزهم"خالد عز، عزيز الشافعي، إسلام زكي، وليد سعد، شريف الغندور، محمد يحيى".

شهد الألبوم مشاركات للمرة الأولى في الألحان والتوزيع، بداية من الملحن السعودي سهم، الذي قام بتلحين

أغنية "يادلعو"، التي كتبها المستشار تركي آل الشيخ، وتوزيع:عادل حقي، وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتعاون فيها دياب معه.

وأضاف الفنان تامر عاشور "نغمة" لحنية مميزة للمرة الأولى في أغنية "من العشم"، التي كتبها تركي آل الشيخ، والتوزيع الموسيقي لـ نادر حمدي، وهو أول عمل لحني يقدمه عاشور لـ دياب.

يليها الموزع الموسيقي حاتم عبد العزيز الشهير بـ "توما"، الذي قام بتوزيع أغنية "طبّل"، التي كتبها أيمن بهجت قمر، لحن عزيز الشافعي، وهو التعاون الموسيقي الأول بينهما.

والملحن شريف الغندور الذي شارك في أغنية "بتهزر"، التي كتبها أيمن بهجت قمر، توزيع:رامي سمير، وهو أول تعاون لحني بينهما.

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الجانب المرئي للألبوم ..(عدد أكبر من الصور لدياب)

ومن الناحية التصويرية للألبوم، قدم مصصور دياب كريم نور، بتقديم 11صورة لدياب بأزياء وأوضاع مختلفة لكلاً منها، فأعطى جمهروه صور للألبوم مميزة بجانب الصوت.

واعتاد دياب على طول فترته الدعائية للألبوم، حيث انه يستمر في طرح أغنياته لعدة أشهر مع انتظار من جمهروه لانتهاء مرحلة "قريباً"، والدخول في مرحلة التنفيذ والطرح، لكن "ياأنا يالاء"، كان الأقصر دعائياً في ألبوماته خاصة آخر 5 سنوات، والتي سجلت 10 أيام فقط.

بدأت المرحلة الدعائية للألبوم في منتصف ديسمبر الجاري، حيث انتشرت الصور الدعائية للألبوم في عدد من شوارع القاهرة، إضافة إلى امتلاء حسابات دياب على مواقع التواصل الإجتماعي

بالصور الجديدة كدعايا للألبوم.

ليأتي في نفس اليوم ببرومو أغنيتي "ياأنا يالاء، محسود"، ليعلن بهما "اقتراب" طرح الألبوم دون موعد محدد له، مع توقعات جماهيرية بطول فترة الدعاية ليقوم بطرحه خلال 2021 كما فعل في ألبوم "سهران" الذي طرحه في فبراير من العام الجاري، الذي أعلن عنه فجأة وخالف توقعات جمهوره الذي كان ينتظر ألبوم "أنا غير" الذي بدأ في طرح أغنياته في صيف 2019.

ونسرد لكم التفاصيل الكاملة لألبوم "ياأنا يالاء"، من فريق عمل وأسماء أغنياته..كالآتي:

يا أنا يا لاء: (كلمات: أيمن بهجت قمر - ألحان: محمد يحيى - توزيع: عادل حقي)

محسود: (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي)

شكراً: (كلمات: تامر حسين - ألحان: عزيز الشافعي - توزيع: وسام عبدالمنعم)

عايز أعمل زيك: (كلمات:تامر حسين - ألحان: اسلام ذكي - توزيع: رامي سمير)

طبل: (كلمات: أيمن بهجت قمر - ألحان: عزيز الشافعي - توزيع: توما)

بتهزر: (كلمات: بهاء الدين محمد - ألحان: شريف الغندور - توزيع: رامي سمير)

فاكرني ياحب: (كلمات: صابر كمال - ألحان:وليد سعد - توزيع: أحمد عادل)

وانا معاك: (كلمات: خالد تاج الدين - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي)

يادلعوا: (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: سهم - توزيع: عادل حقي)

من العشم: (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: تامر عاشور - توزيع: نادر حمدي)

محسود (Remix):(كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي)

الجو جميل:(كلمات: محمد القاياتي - ألحان: محمد يحيى - توزيع: أحمد عادل)

تم طرح جميع أغاني الألبوم، عبر إحدى المنصات الموسيقية الشهيرة، ومن المتوقع طرحه في الأسواق والمتاجر الموسيقية خلال الفترة المقبلة.

يعتبر "ياأنا يالاء"، هو الألبوم الثاني على التوالي في نفس العام (2020) حيث سبقه في فبراير الماضي، ألبوم "سهران"، وضم 16 أغنية، من بينها 12 أغنية جديدة، منها "هايعيش يفتكرني، سهران، مهرجان، يا روقانك، يوم تلات، عم الطبيب، جميلة، جامدة بس"، إضافة إلى 4 أغانٍ تم طرحها في الأشهر الأخيرة من عام 2019، هي "بحبه، يوم تلات، أول يوم في البعد، قدام مرايتها".