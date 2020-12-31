عمرو دياب ومحمد حماقي وتامر حسني وأنشطة مميزة في رأس السنة الجديدة

تشهد احتفالات ليالي رأس السنة لنهاية 2020 مشاهد استثنائية، خاصة بعد إلغاء إحياءها مباشرة مع الجمهور، فتواجد مطربي مصر من الرجال بأنشطة فنية، بين الحفلات بتقنية "أون لاين"، وعلى شاشات التلفاز، وآخر بألبوم غنائي دون حفل جماهيري كالمعتاد.

حيث اختتم الهضبة عمرو دياب نشاطه الفني في 2020 بألبومه الجديد "ياأنا يالاء"، الذي ضم 12 أغنية ، تم إصراهم تدريجيا من منتصف ديسمبر الجاري، ليتكن أنية "شكراً"، هي ختام الألبوم التي تم طرحها اليوم عبر إحدى المنصات الموسيقية الشهيرة.

ضم الألبوم 12 أغنية وهم""يا أنا يا لا"، ومحسود (مقسوم)،شكراً،عايز أعمل زيك"، "طبل"، "بتهزر"، "فاكرني ياحب"، و"وانا معاك" و"يادلعوا"، و"من العشم"، و"محسود (لاتينو)"و "الجو جميل".

ويستعد لحفله الغنائي في مطلع عام 2021، في دبي خاصة يوم 22 يناير، وتكون أولى حفلاته الجماهيرية بعد طرح ألبومه الجديد، لكنه لم يشارك في أي نشاط احتفالي في مصر ضمن فعاليات رأس السنة.

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يأتي الفنان محمد حماقي بحفل مميز من نوعه، الليلة، على سفح الأهرامات، بتقنية "أون لاين"، عبر تطبيق الفيديوهات الشهير"تيك توك"، يشهد الحفل استعدادات ضخمة من حيث الإضاءة والمسرح والإخراج، بجانب أهم علامة تاريخية في مصر حيث يعطي لمشاهد الحفل مزيج من حضارة الفراعنة المستمرة والعصر الغنائي الحديث.

يذاع الحفل في الساعة الـ 12 إلا خمس دقائق عبر "تيك توك"، لم تكن هذه هي المشاركة الغنائية الأولى لحماقي بتقنية "أون لاين"، حيث شارك سابقاً بفقرة غنائية في حفل "صوت بيروت"، الذي أقيم مساندة لضحايا انفجار بيروت الذي حدث خلال يوليو الماضي، بجانب مجموعة من نجوم الغناء العربي أبرزهم"راغب علامة، مايا دياب، سعد لمجرد، الشاب خالد، غسان صليبا، حاتم عمور، لطيفة، بلقيس، مساري، آدم، جو

أشقر"، بالإضافة إلى مغنيي العالم الغربي، أبرزهم "آلان ووكر، والموسيقي ريد ون، كريج ديفيد، رودج".

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واكتفى حماقي في 2020 بطرح أغنيته المنفردة "هو ده حبيبي" التي حصلت على اكثر من 8 مليون مشاهدة، من كلمات:تركي آل الشيخ، ألحان:عمرو مصطفى، توزيع:ريهاب، ويستعد لطرح ألبومه الجديد في صيف 2021، بعد آخر ألبوماته "كل يوم من ده" الذي تم إصداره في يناير 2019

ومن جانب النشاط الاحتفالي للفنان تامر حسني، يستعد لحفله الغنائي، الليلة، الذي يذاع عبر قناة ON ، في تمام الساعة الـ 11 مساءً، بمشاركة الفنانة نانسي عجرم على أحد أشهر المناطق المطلة على النيل. يذكر أن تامر قد انتهى مؤخراً من طرح ألبومه الجديد "خليك فولاذي"الذي ضم 10 أغنيات منهم "طمعتيني، فجأة افترقنا، قد الفراق، قولني كلام، في جمال كده"، وتم طرحه بشكل تدريجي لمدة شهر تقريباً.

شغلت المنصات الترفيهية والشاشات التلفزيونية حيزاً كبيراً في عام 2020 لعرض عدد من الحفلات، في ظل الظروف الاستثنائية لكورونا، التي أوقفت التجمعات الجماهيرية الكبيرة، فذهبت عدد من الأنشطة الفنية إلى التقنيات التكنولوجية الحديثة بديلة للحفلات المباشرة.