ألين لحود تعلن إصابتها بكورونا

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عبر فيديو نشرته على حسابها الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي أعلنت النجمة اللبنانية ألين لحود إصابتها بفيروس كورونا. وتوجهت لحود في عبر الفيديو الى متابعيها مؤكدة انها ستطمئنهم يومياً الى حالتها الصحية سواء كانت في تحسن أو تدهور. كما دعت المغنية الشابة الجميع إلى إجراء فحص الـPCR في حال ظهور أي من عوارض كوفيد-19 عليهم. مواضيع قد تهمك :

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