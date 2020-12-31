شكرا لقرائتكم خبر عن آفريل لافينى تستعد لإطلاق أغنية مع ماشين جان كيلى فى 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد النجمة العالمية آفريل لافينى لإطلاق أغنية جديدة تعاونت فيها مع النجم العالمى ماشين جان كيلى " Machine Gun Kelly " ، و هو الخبر الذى أسعد قطاعا كبيرا من المعنيين بالموسيقى والغناء حول العالم .

نشرت آفريل لافينى على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الشهير "انستجرام" والتى تضم أكثر من 8.3 مليون شخص عدد من الصور التقطت لها من داخل الاستوديو مع النجم Machine Gun Kelly خلال عملهم على أغنيتهما الجديدة ، و جاءت هذه الصور لتؤكد أن النجمة البالغة من العمر ( 36 عام ) بصدد إطلاق أغنيتها مع ماشين جان كيلى خلال عام 2021 .





يذكر أن ماشين جان كيلى تصدر العديد من المواقع الفنية خلال الفترة الماضية وذلك بعد تحدثه عن خطوات خضوعه للعلاج للتغلب على إدمان تعاطى المخدرات، حيث أوضح مغنى الراب كيف يتخذ خطوات للاعتناء بنفسه، حيث قال ماشين جان كيلى الذى بدأ أول جلسات العلاج: "حاليا، الدواء الذى اختاره هو السعادة والالتزام بالفن.. أنا فى بداية العلاج وأعتقد أن الأدوات التى أعطيت لى للبدء تبدو مفيدة"، كما تحدث عن آماله فى أن يكون خضوعه للعلاج له تأثير إيجابى على أسرته، فقال: "الالتزام بالتغيير مُلهم، وأعتقد أنه سيتردد صداه فى الكون وعلى عائلتى".







