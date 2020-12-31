شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم تهنئ جمهورها بعام 2021: بتمنى لكم سنة حلوة وفرح حقيقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ودعت الفنانة نانسى عجرم عام 2020 برسالة إلى جمهورها، اليوم الخميس، كما هنأت معجبيها بالعام الميلادى الجديد 2021، حيث غردت عبر حسابها الرسمى على تويتر قائلة "هالسنة كانت صعبة كتير علينا، كل شى حوالينا تغير، بس الأمل دايمًا أقوى بتمنى لكن سنة جديدة حلوة وفرح حقيقى نعيشو العمر كلو مع بعض".



نانسي عجرم عبر تويتر

وتحيى الفنانة نانسى عجرم حفل ليلة رأس السنة بدون جمهور، فى الحادية عشر مساء على قناتى on e والحياة، حيث نشرت فى وقت سابق، عبر أستورى حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، صورا وفيديوهات من كواليس استعدادها لحفل رأس السنة.

وروجت النجمة اللبنانية نانسى عجرم فى وقت سابق لحفل رأس السنة الذى ستحييه في مصر مع النجم تامر حسنى، حيث نشرت مؤخرا برومو الحفل عبر حسابها الرسمى بموقع "انستجرام"، معلقة عليه قائلة، "الاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة معكم جميعا".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى، قررت الاحتفال بليلة رأس السنة، بتنظيم حفل يحييه كل من المطرب تامر حسني والنجمة نانسي عجرم على أن يذاع الحفل في قنوات أون والحياة، بدون حضور الجماهير.