التليفزيون المصرى يكرم النجم تامر حسنى ويهديه لقب نجم العام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكرم التليفزيون المصرى النجم تامر حسنى، ويهديه لقب نجم العام، بعد النجاح الكبير الذى حققه على مدار عام 2020 سواء غنائيا أو سينمائيا، حيث يعد نجم العام، فغنائيا قدم أغنية فيلم "حلو المكان"، والتى حققت صدى واسعا، وفى السينما حقق أعلى إيراد فى العام بفيلمه "الفلوس"، فضلا عن تحقيقه نجاحا كبيرا بألبومه الأخير "خليك فولاذى"، واحتلاله التريند المصرى والعربى بكل أغانيه منذ إصداره ولمدة شهرين متواصلين.

وسيحيى النجم تامر حسنى حفل سهرة رأس السنة اليوم لكل جماهير مصر و الوطن العربى على شاشات on والحياة.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى، قررت الاحتفال بليلة رأس السنة، بتنظيم حفل يحييه كل من النجم تامر حسني والنجمة نانسي عجرم.

واستطاع النجم تامر حسنى أن يحتل المركز الأول فى قائمة الأكثر مشاهدة على يوتيوب بـ8 أغنيات من ألبومه خليك فولاذى والأغانى التى طرحها حتى الآن من الألبوم هى "اختراع، مبطلناش إحساس، فجأة افترقنا، بألف سلامة، كرهتنى فى الحب، قولنى كلام، نفس النهاية وفى جمال كدة".

من ناحية أخرى، وجه النجم تامر حسنى، الشكر لجمهوره، بعد حصده 4 جوائز من مؤسسة دير جيست لعام 2020، حيث حصد جائزة أفضل مطرب، وجائزة أفضل أغنية فيلم عن أغنية "حلو الكلام"، وجائزة أفضل البوم عن "خليك فولاذى"، وجائزة أفضل دويتو عن أغنية "اختراع" التى شاركه فيها النجم محمود العسيلى، وكتب تامر حسنى، عبر حسابه على إنستجرام، قائلا: "شكرا دير جيست، شكرا لكل حد صوت".