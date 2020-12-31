شكرا لقرائتكم خبر عن عهدى صادق: الحمد لله عملت العملية وحالتى مستقرة وأشكر صديقتى سوسن بدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان الكبير عهدى صادق إنه أجرى الجراحة اللازمة بعد تعرضه للسقوط فى بيته، وإصابته بكسر فى الحوض وأن حالته مستقرة.وأوضح الفنان الكبير فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن الفنانة سوسن بدر كانت تتابع معه كل الخطوات حتى تم نقله من المستشفى التى كان بها إلى مستشفى آخر، واستكمال كل الإجراءات اللازمة للجراحة حتى يتم إجراؤها فى أسرع وقت وبالفعل أجرى الجراحة أمس الأربعاء بنجاح وحالته الآن مستقرة.

وأشار الفنان الكبير قائلاً: أشكر الفنانة الكبيرة سوسن بدر صديقتى التى تجمعنى بها علاقة طيبة منذ سنوات طويلة والتى لم تتأخر فى السؤال عنى وفى التدخل لسرعة إجراء الجراحة".

وكان الفنان عهدى صادق تعرض لكسر فى الحوض بسبب سقوطه فى بيته ونشر الخليج 365 خبر عن تواجده بالمستشفى فى انتظار إجراء جراحة.

وكانت آخر أعمال الفنان الكبير عهدى صادق دوره فى مسلسل "الفتوة " الذى عرض فى رمضان الماضى ، حيث جسد شخصية "عم مسعد"، الذى يعمل مع "حسن الجبالى" فى محل النحاس، وقبله ظهر فى عدد من المشاهد ببعض الأعمال ومنها مسلسلات لهفة، الضاهر، هبة رجل الغراب ، نصيبى وقسمتك ، الجماعة 2، وغيرها.

عهدى صادق أحد أركان مجموعة الفنانين الذين شاركوا فى صناعة العصر الذهبى للدراما وتعاونوا مع كبار المخرجين والكتاب وقدموا أشهر وأجمل المسلسلات خلال فترة الثمانينيات والتسعينيات ، حيث تعاون مع المخرج الكبير الراحل إسماعيل عبدالحافظ فى «ليالى الحلمية»، «الشهد والدموع»، ويحيى العلمى فى «رأفت الهجان» وجمال عبدالحميد فى «أرابيسك» و«حلم الجنوبى» و«زيزينيا» و«الركين» وإبراهيم الصحن فى «بوابة الحلوانى» أيضًا لمع فى «ولاد آدم» و«جحا المصرى» و«فارس بلا جواد»، وكان ضمن المجموعة الأساسية التى كان يستعين بها الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة فى معظم أعماله، وهى المجموعة التى ربطتهم علاقات صداقة كبيرة وجمعهم التآلف الفكرى والثقافى.

عهدى صادق الفنان المبدع المثقف الذى ربطته علاقة قوية بالشاعر الكبير صلاح جاهين واعتبره والده الروحى، والذى تميز فى كل أدواره حتى وإن ظهر فى مشاهد قليلة فى العمل الفنى ، ولكنه دائماً ما يترك أثره فى وجدان المشاهد الذى يحفظ عباراته التى يضيفها للسيناريو ومنها " بحب سوسو" التى كان يرددها فى مسلسل أرابيسك ، ولا يمكن أن ينسى المشاهد دور "خميس الخمس" الذى كون ثنائى مع "بسة" الذى أداه صديق عمره الفنان الراحل محمد متولى.

أجاد عهدى صادق أدوار الطيب والشرير والوصولى والساحر واليهودى والجاسوس بأسلوبه الهادئ الرصين وموهبته التى لم تفصح بعد عن كل أسرارها وقدراتها.