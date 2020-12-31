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شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا ظهر جاستن بيبر قبل ساعات من إحياء حفل ليلة رأس السنة.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعد النجم العالمى جاستين بيبر تماما لإحياء حفله الليلة احتفالا باستقبال عام 2021 ، و ذلك بعد سلسلة من التدريبات المكثفة التى خضع لها بيبر مؤخرا فى لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية ، و ذلك لكى يضمن تقديم استعراضات مذهلة مثلما كان يخطف الاذهان السنوات الماضية بحفلاته التى تكون محط تركيز وسائل الإعلام الفنية حول العالم .
التقطت عدسات مصورى " البابارتزى " عدة صور لجاستين بيبر وهو مرتديا ملابس " كاجوال " بسيطة وكان بصحبة بيبر عدد من مساعديه وحراسة الشخصيين، وظهر بحالة معنوية مرتفعة ورسم على وجهع ابتسامة عريضة و كأنه يعلن عن حماسة الشديد لإحياء حفل ليلة رأس السنة .
يذكر أن الحفل الذى سيحييه اليوم جاستين بيبر احتفالا برأس السنة سيتم بثه ليلة رأس السنة فى الساعة 3:15 صباحا بتوقيت جرينتش (10:15 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة) ، مع إعادة بثين إضافيين يوم الجمعة (1 يناير) الساعة 10:00 صباحا بتوقيت جرينتش (5:00 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة) ، والساعة 8:00 مساءا بتوقيت جرينتش (3:00 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة).
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