شكرا لقرائتكم خبر عن كامل الباشا لـ تليفزيون الخليج 365: رحلتى من فلسطين لمصر كانت معقدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النجم الفلسطينى كامل الباشا فى حواره لتليفزيون ”الخليج 365” مع الزميل على الكشوطى، أثناء حضوره العرض الخاص لفيلم حظر تجول، الذى يشارك به، إن رحلته من فلسطين إلى مصر كانت معقدة جدا وذلك بسبب فيروس كورونا، موضحا أن الفضل فى وصوله إلى مصر يعود إلى وزير الثقافة الفلسطينى ووزارة الخارجية الفلسطينية، حيث قاما بعمل استثناء له وقاما بالتنسيق مع الأردن، لفتح الحدود مع فلسطين المغلقة بسبب فيروس كورونا ليستطيع الحضور إلى مصر.

وأضاف الباشا أن المشوار مرهق نفسيا قبل حصوله على الموافقة، لكن سارت الأمور بشكل طبيعى بعدما وصل إلى عمان بالأردن.

فيلم "حظر تجول" عرض لأول مرة فى المسابقة الرسمية للدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، والذى اختتم فعالياته خلال شهر ديسمبر الحالى، وحصلت إلهام شاهين على جائزة أفضل ممثلة عن تقديمها لشخصية "فاتن".

الفيلم تدور أحداثه حول فاتن التى تخرج من السجن بعد عشرين عاما، بسبب ارتكابها جريمة مريعة، ويعود الفيلم إلى خريف 2013 بعد قرار حظر التجوال بمصر، والذى أجبر فاتن على قضاء ليلتها عند ليلى والتى تعرضها لمحاكمة ثانية بحثاً عن إجابات لأسئلة مسكوت عنها، لتمر الليلة فى محاولة كل منهما لتقبل الأخرى.

الفيلم بطولة إلهام شاهين وأمينة خليل وأحمد مجدى ومحمود الليثى، والفلسطينى كامل الباشا الحاصل على جائزة أفضل ممثل فى الدورة الـ 74 من مهرجان فينيسا السينمائى الدولى عن فيلم قضية رقم 23، الفيلم تصوير عمر أبو دومة، تصميم أزياء ناهد نصرالله، موسيقى تصويرية تامر كروان، ومن تأليف وإخراج أمير رمسيس.

كما أن الفيلم يعيد إلهام شاهين إلى السينما بعد غياب 4 سنوات منذ تقديمها آخر أفلامها "يوم للستات"مع المخرجة كاملة أبو ذكرى، الذى عرض للمرة الأولى فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى إضافة إلى عرضه فى العديد من المهرجات وحصد العديد من الجوائز.

فيلم "حظر تجول" عرض لأول مرة فى المسابقة الرسمية للدورة الـ 42 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، والذى اختتم فعاليات خلال شهر ديسمبر الحالى، وحصلت إلهام شاهين على جائزة أفضل ممثلة عن تقديمها لشخصية "فاتن".