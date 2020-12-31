شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سليم فى جلسة تصوير جديدة احتفالا برأس السنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع الفنان خالد سليم لجلسة تصوير جديدة بمناسبة احتفالات رأس السنة الميلادية، حيث شارك جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي على انستجرام، صورا جديدة توثق لحظات من احتفاله بالكريسماس في رأس السنة.



خالد سليم عبر انستجرام

وهنا الفنان خالد سليم جمهوره ومتابعيه عبر انستجرام، بقدوم العام الجديد 2021، قائلا :"كل سنة وانتم طيبين وسنة سعيدة عليكم جميعاً.. عدينا سنة كانت صعبة علينا كلنا بس حمد لله خلصت وداخلين سنة جديدة يارب تحققوا فيها كل امنياتكم".

من ناحية أخرى، يشارك الفنان خالد سليم في مسلسل "جمال الحريم" الذى يعرض حاليًا على فضائية dmc وdmc دراما، وقد تصدر مسلسل جمال الحريم، مؤشرات البحث على جوجل مؤخرا بسبب تصاعد أحداثه التى تدور فى إطار الرعب والتشويق، يأتى تزامنًا مع تحقيقه أعلى نسب مشاهدة منذ بداية عرضه على قناة دى إم سى، لما لمسه الجمهور من إتقان شديد فى تصوير المشاهد والتشويق والتجديد فى طريقة سرد الأحداث.



خالد سليم يحتفل بالكريسماس

والمسلسل تدور أحداثه فى أجواء من الرعب حول مذيعة تجسد دورها الفنانة اللبنانية نور، تدخل فى مشكلات كبيرة وتظهر لها أشياء غريبة وعوالم جديدة، فتحاول الدخول إلى هذا العالم بالتوازى مع اللجوء لطبيبة نفسية لحل المشكلة فتتورط فى هذا العالم وسط أجواء من الرعب والإثارة والتشويق.

الفنان خالد سليم



النجم خالد سليم