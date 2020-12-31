شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى فى فيديو قبل حفل الليلة: بعد كل شغل لازم حتة تهييس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر النجم تامر حسنى خلال أحدث فيديو له من خلال حسابه الرسمى على موقع إنستجرام قبل حفل الليلة الذى سيذاع على قنوات أون والحياة، بمناسبة ليلة رأس السنة، وهو برفقة مجموعة من أصدقائه، حيث ظهر وهو يغنى وحده قبل ظهورهم فجأة واصفاً تلك اللحظة "بعد كل شغل لازم حتة تهييس، كدا عالماشى، انتى طمعتينى".



تامر حسنى فى احدث فيديو

من جهة أخرى نشرت النجمة اللبنانية نانسى عجرم مؤخراً، عبر استورى حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، صورا وفيديوهات من كواليس استعدادها لحفل رأس السنة الذى ستحييه فى مصر مع النجم تامر حسنى.

من جانبه قال المهندس حسام صالح المتحدث الرسمى باسم المتحدة للخدمات الإعلامية إن الحفل سيتضمن أهم وأجمل أغنيات تامر حسنى ونانسى عجرم.

وأضاف أن تامر مرسى، كان شديد الحرص على إرضاء كل أذواق المشاهد المصرى، والمنافسة بين القنوات، وعلى ذلك تحضر قنوات DMC و CBC مفاجآت أخرى للجمهور المصرى والعربي فى ليلة رأس السنة .

كما نشر النجم تامر حسنى، فيديو مضحك له، وللفنان خالد الصاوى، لمشهد يعبر عن حال السنة، التى تقترب على الانتهاء، وذلك من آخر أعمالهما، وهو فيلم "الفلوس"، وعلق نجم الجيل على الفيديو قائلا، "هزارات واتساب، بيني وبين حبيب قلبى خالد الصاوى قولت تشوفوها معانا، وفي كتير مع كل صحابى لو عايزين".