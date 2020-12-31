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شكرا لقرائتكم خبر عن جاستين بيبر يطلق أغنيته السينجل الجديدة " Anyone " خلال حفله الليلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر النجم العالمى جاستين بيبر أن يقدم هدية مميزة لمحبيه وعشاقه احتفالا باستقبال العام الجديد 2021 .
كشف النجم الكندى الشهير البالغ من العمر ( 26 عام ) من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الشهير " تويتر " أنه سيقدم أغنيته السينجل الجديدة التى تحمل عنوان " Anyone " ضمن أغنياته بالحفل الذى سيحييه الليلة " livestream " .
وأشار موقع " ان ام أى " أنه من المقرر أن يتم بث حفلة بجاستين يبر ليلة رأس السنة فى الساعة 3:15 صباحا بتوقيت جرينتش (10:15 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة) ، مع إعادة بثين إضافيين يوم الجمعة (1 يناير) الساعة 10:00 صباحا بتوقيت جرينتش (5:00 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة) ، والساعة 8:00 مساءا بتوقيت جرينتش (3:00 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة).
تويته كتبها جاستين بيبر
يذكر أن عدسات البابارتزى سجلت مؤخرا عدة صور جمعت النجم العالمى جاستين بيبر البالغ من العمر ( 26 عاما )، وزوجته هايلى بالدوين ذات الـ ( 24 عاما ) و بصحبتهما النجمة إريانا جراند ( 27 عاما ) و التى تجمعها بهما صداقة قوية ، و كان بصحبه جراند خطيبها دالتون جوميز اللذان أعلنا خطبتهما فى 20 ديسمبر الماضى.
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