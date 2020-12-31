وفاة الفنان طارق مندور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

رحل عن عالمنا قبل ساعات، الفنان طارق مندور.

وأعلن الفنان مفيد عاشور، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، خبر الوفاة قائلا: "وداعا الصديق والفنان دكتور طارق مندور، رحمك الله وغفر لك وأسكنك فسيح جناته، نسألكم الفاتحة على روحه الطاهرة".

فيما نعاه عدد من الفنانين أبرزهم يوسف إسماعيل، هادي الجيار، مدحت تيخا.

يذكر أن الفنان الراحل هو نجل الناقد الكبير محمد مندور، ومن أبرز أعمال الفنان طارق مندور "مبروك وبلبل"، "الصرخة"، "ضمير أبلة حكمت"، "البحث عن سيد مرزوق"، "إمرأة واحدة لا تكفي"، "فخ الجواسيس"، وكان آخر أعماله مسلسل "بنات سوبر مان" الذي عرض عام 2016.