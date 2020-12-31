هذه أمنية أصالة في العام الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

كشفت الفنانة أصالة عن أمنياتها مع بداية العام الجديد المقبل 2021.

وبمناسبة حلول العام الجديد كتبت أصالة عبر صفحتها في موقع فيس بوك: "مهما صعُبتّ وازداد الّليل سواداً واشتدّ الشّتاء برداً وخوفاً لابُدّ أنّ تنجلي، حتما غداً أجملّ، فالأمل يتمثّل لنا بأحبّة طبطبوا وحنّوا، وأوفياء لمّ تُثنيهمّ شكوانا منّ قسوة الأيّام عنّ فعل مايلزم ليخرجوا بنا إلى النّور".

وأضافت: " في هذا العام الجديد الّذي أقف فيه مع المتوسّلين بدعوة لله عزّ وجلّ أنّ يجعل لنا في عامنا الجديد عمراً جديد، يكون لنا فيه جميعاً أيّام تُنسينا أيّاماً مضت لمّ تكنّ بالحُسبان، أدعوا لي وإيّاكم بعام خير وصحّة ونجاح وعزيمه، كل عام والطيّبون بخير".

وشهدت الأيام الماضية جدلا واسعا حول الفنانة أصالة، عقب تعبيرها عن غضبها من الصور التي ظهر بها زوجها السابق المخرج طارق العريان، وبصحبته عارضة الأزياء اللبنانية نيكول سعفان بإحدى السهرات.

وكشف ممدوح فهمي "محامي الفنان أصالة"، في وقت سابق إنها لم تحصل على الطلاق رسميا من المخرج طارق العريان، إلا منذ 10 أيام، رغم إعلانهما الإنفصال في بداية 2020.