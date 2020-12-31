درة تتعرض للشتم من حسابات مزيفة وهي تتحدث عن “ناس مدفوع لها”

متابعة بتجــــــــــرد: عبرت الفنانة التونسية درة عن انزعاجها بسبب انتشار حسابات مزيفة باسمها على مواقع التواصل الاجتماعي. وردت على من ينشؤون هذه الحسابات وكتبت: “بالنسبة للناس الي مدفوع لها عشان تعمل فايك اكونتس وتشتمني على السوشيال ميديا أو الي بتعمل كدا ببلاش لازم أوضحلكم إن الي بتعلموه دة مش هيجيب أي نتيجة وبالعكس، انتم ناس مش فاهمين وفاشلين وفاضيين شوفو حياتكم وطلعوا طاقتكم بعيدا عني احسنلكم والله يمكن ربنا يكرمكم في حاجة تانية”.

ويذكر أن الفنانة أثارت الجدل مؤخراً بزواجها من رجل الأعمال المصري هاني سعد حيث أشار بعض المتابعين إلى انه متزوج وأنها زوجة ثانية. وهو ما أحدث موجة غضب في بلدها تونس حيث يمنع القانون الزواج الثاني. إلا أنها ردت على ذلك في حديث إذاعي وكشفت أن زوجها مطلق.

كذلك أوضحت سبب بكائها في يوم زفافها من خلال مداخلة هاتفية أجرتها معها إذاعة “موازييك” التونسية. وقالت إنها تذكرت في تلك اللحظة والدها المتوفى ووالدتها التي لم تتمكن من حضور زفافها بسبب مرضها.