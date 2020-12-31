رانيا يوسف تهاجم “ناس تدعي الدين والتدين”

متابعة بتجـــــــــرد: نشرت الفنانة رانيا يوسف على حسابها الخاص بـ”تويتر” جزءا من التعليقات المسيئة التي تتلقاها يومياً، وكان آخرها بعض التعليقات التي جاءت على خبر وفاة المخرج حاتم علي وأثناء تهنئتها بالعام الجديد.

وكتبت معلقة: “دي عينة بسيطة جدا من اللي بشوفه يوميا عالسوشيال ميديا للأسف، ناس تدعي الدين والتدين وكلها مواضيع مختلفة، يعني خبر موت يتمنوا فيه الموت لشخص آخر، وخبر عن قضية تحرش يعللون بأن السبب الملابس، وخبر تهنئة بالعيد يتهموني إني عدوة الدين، أمثال هؤلاء موجودين حولنا في كل مكان ولكنهم مثل الفئران يستديروا وراء شاشات الموبايل والكمبيوتر ويسبون ويشعروا أن من حقهم السب والشتيمة والحقد الذي يملأ قلوبهم تجاه أي شخص مهما كان”.

يشار إلى أن رانيا يوسف عرض لها عبر منصة “شاهد” الجزء الثاني من مسلسل “الآنسة فرح” بطولة أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول وهبة عبد العزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.

المسلسل مأخوذ من فورمات أجنبية، وتدور أحداثه حول “فرح” جرسونة في إحدى الفنادق بجانب دراستها، تمر بحادث يغير مجرى حياتها.